Установлена личность подозреваемого в жестоком убийстве пенсионерки в Пискаревском парке в Петербурге

Фото убийцы, зарезавшего пенсионерку во время скандинавской ходьбы в Петербурге, появилось в сети Фото: СОЦСЕТИ

Установлена личность мужчины, который зарезал пенсионерку во время скандинавской ходьбы в Пискаревском парке. Труп 63-летней женщины нашли вечером 17 ноября 2022 года. На ее теле было около 15 ножевых ранений. Об этом сообщили в Следственном комитете города.

- Вскоре патруль недалеко от места убийства обнаружил 26-летнего мужчину. Он был тоже серьезно изранен. Порезы были на шее. Сотрудникам полиции он признался, что напал на случайную прохожую, убил ее несколькими ударами ножом, после чего изрезал и себя, - рассказали ранее в полиции.

Мужчину госпитализировали в больницу. Сейчас он находится в реанимации. В это время Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина страдает шизофренией. Его состояние и возможность отвечать за свои действия оценит судебно-психиатрическая экспертиза.