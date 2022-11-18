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НовостиОбщество18 ноября 2022 10:40

Синоптик Колесов пообещал потепление в Петербурге в конце ноября

В город придут циклоны с запада
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Синоптик Колесов пообещал потепление в Петербурге в конце ноября

Синоптик Колесов пообещал потепление в Петербурге в конце ноября

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербург пришла зимняя погода. В городе стоит небольшой мороз, в выходные 19 и 20 ноября 2022 года температура воздуха окажется в пределах минус 1-6 градусов. Однако, ближе к декабрю ситуация снова поменяется и начнется потепление. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- Потепление до оттепели намечается к концу следующей недели с приходом циклонов с запад, - рассказал специалист.

Согласно прогнозам метеостанций, уже в среду, 23 ноября, днем температура застрянет на нулевой отметке и продержится до конца рабочих дней. С субботы, 26 ноября, станет еще теплее до плюс 1 градуса. После этого, вплоть до начала декабря, ожидается тепло до плюс 2 градусов, при этом периодические дожди.