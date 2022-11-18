Более 12 тысяч человек переехали в Ленобласть из-за границы за семь лет / Фото: Администрация ЛО

За последние семь лет в Ленинградскую область переехали более 12 тысяч человек из-за границы по программе по добровольному переселению соотечественников. Об этом 18 ноября 2022 года рассказала вице-губернатор Ленинградской области по внутренней политике Анна Данилюк на юбилейном Балтийском форуме соотечественников.

- за 15 лет реализации программных мероприятий нам удалось закрепить наиболее эффективные формы работы с представителями русского зарубежья, в том числе с молодежью, при этом мы не останавливаемся на достигнутом и адаптируемся к меняющейся международной обстановке, - рассказала Данилюк.

Она отметила, что сейчас важно уделять внимание правовым вопросам поддержки соотечественников, особенно при возможной репатриации.

Благодаря программе по переселению, после переезда люди могут найти работу по специальности, решить вопросы образования и социальной адаптации.