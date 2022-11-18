Первый приговор о выдаче фиктивных сертификатов о вакцинации от коронавируса вынесли в Петербурге

Первый приговор о выдаче фиктивных сертификатов о вакцинации вынесли в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге огласили первый приговор об искажении информации о событиях, создающих опасность для жизни или здоровья людей. Речь идет о деле двух медсестер, которые продавали поддельные сертификаты о вакцинации от коронавируса. Об этом 18 ноября 2022 года сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

- Две медсестры с июля по октябрь 2021 года обеспечили выдачу фиктивных документов о прохождении вакцинации от новой коронавирусной инфекции COVID-19 минимум четверым пациентам. Женщины внесли фиктивные сведения в ЕГИСЗ о данных лицах как о прошедших вакцинацию, - рассказали в суде.

За свои услуги медсестры брали по 5 тысяч рублей.

На суде обвиняемые вину признали. Суд назначил медсестрам наказания в виде штрафа в размере 150 тысяч рублей каждой.