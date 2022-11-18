Елизаветинская больница Петербурга отметила 40-летие со дня основания

Елизаветинская больница отметила 40-летие со дня основания Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Елизаветинская больница Санкт-Петербурга 18 ноября 2022 года отметила 40-летний юбилей со дня основания. В честь этого от имени губернатора Александра Беглова коллективу медучреждения были вручены ведомственные награды и благодарственные письма. Об этом сообщили в Смольном.

- а протяжении 40 лет Елизаветинская больница совершенствовалась и развивалась. Один из самых крупных стационаров нашего города за год принимает более 100 тысяч пациентов. Здесь есть все для оказания квалифицированной помощи петербуржцам. В клинике проводятся сложные операции, выполняется весь спектр лабораторной и инструментальной диагностики, - отметил вице-губернатор города Олег Эргашев.

В больнице постоянно работают более 40 структурных подразделений, из которых 24 оснащены палатами для пациентов, еще 15 вспомогательные и три реанимационные. Коечный фонд рассчитан на 1066 коек. Штат сотрудников насчитывает более 2 тысяч человек.