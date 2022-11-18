Рыбака с перевернувшейся лодки нашли погибшим в Ладожском озере

На Ладоге найден погибшим пропавший рыбак. Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО.

Тело утонувшего на Ладоге рыбака нашли спасатели. С 14 нояюбря они занимались поисками двоих пропавших мужчин. Они были на лодке, которая перевернулась во время рыбалки. Один из приятелей выплыл на поверхность и смог спастись, а еще двое - пропали.

- 17 ноября в результате мониторинга силами Управления МЧС по Ленинградской области обнаружено тело одного из пропавших, - сообщает пресс-служба Аварийно-спасательнйо службы Ленобласти.

На место трагедии была отправлена дежурная смена отряда из Шлиссельбурга. Спасатели извлекли тело погибшего из воды и передали его полицейским. Позднее труп направили в морг.

Поиски третьего рыбака продолжаются.