Новое общественное пространство открыли на набережной реки Охты в Петербурге

Новое общественное пространство на набережной реки Охта / Фото: Администрация Красногвардейского района

В Санкт-Петербурге на набережной реки Охты 18 ноября 2022 года открыли новое общественное пространство. Прогулочные зоны, оформленные в современном стиле, появились около ЖК Alter и ЖК «Магнифика» на улице Магнитогорская около моста Шаумяна. Об этом рассказали в администрации Красногвардейского района.

- При любом новом жилом строительстве застройщик должен быть социально ориентирован. И сегодняшнее открытие набережных — отличный тому пример. Жители района и города, приглашаем на прогулку, - сообщил глава района Евгений Разумишкин.

На берегу реки теперь есть лежаки и скамейки, дорожки для пешеходов и велосипедистов, площадки для детей, для занятия спортом с тренажерами, а также несколько смотровых площадок.

Вдоль набережной для спуска к нижнему уровню сделана лестница, а также пандус для мам с колясками и инвалидов. Сохранены действующие деревья, а также высажены новые.