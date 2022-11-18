Беглов подписал закон о корректировке бюджета Петербурга на 2022 год

Беглов подписал закон о корректировке бюджета на 2022 год. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Губернатор Санкт-Петербурга подписал закон о корректировке городского бюджета на 2022 год. Документ потребовался из-за изменений объема поступления и расходов средств, а также перераспределении денег.

- Сверхплановые доходы в этом году составили порядка 217 миллиардов рублей, направим их на развитие важных для города отраслей, - написал Александр Беглов в своем телеграм-канале.

В частности, средства пойдут на образование, медицину, социальную поддержку горожан. Помощь окажут и семьям мобилизованных. Деньги направят на дорожное строительство, закупку новых вагонов метро, трамвайных составов и троллейбусов.

Согласно подписанному документу, доходы Петербурга в 2022 году составят 1 триллион 107 миллиардов рублей. Расходы - 1,066 триллиона. Профицит достигнет почти 42 миллиардов.