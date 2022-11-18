Количество продаж на вторичном рынке недвижимости в Петербурге снизилось на 37%

Количество сделок на вторичном рынке недвижимости в Петербурге снизилось на треть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербурге падает вторичный рынок недвижимости. За октябрь 2022 года было совершено всего 6,9 тысяч сделок, что на 37,6 процентов меньше, чем за октябрь прошлого года. Об этом 18 ноября сообщает газета "Петербургский дневник".

- За десять месяцев текущего года продажи на рынке вторичного жилья упали примерно на треть. С начала года было зарегистрировано 67 263 сделки по договорам купли-продажи, что на 32,4 процента ниже, чем за аналогичный период прошлого года, - сообщает издание.

Также наблюдается снижение и по договорам долевого участия. В октябре было зарегистрировано 5,3 тысяч таких сделок, что на 2,4 процента меньше, чем в прошлом году. С начала года было совершено почти 53,4 тысячи таких сделок, что на 12 процентов меньше, чем в 2021 году.