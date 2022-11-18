Каршеринг сделал кульбит через крышу после столкновения с BMW X5 на севере Петербурга

Каршеринг сделал кувырок после столкновения на севере Петербурга. Фото: vk.com/spb_today

Красочный кульбит через крышу после ДТП совершила машина каршеринга. Белый «Рено» столкнулся с BMW X5 на севере Петербурга, на пересечении съезда с Планерного путепровода и улицы Савушкина.

- Каршеринг решил проехать на только «ранний» красный свет с Планерного путепровода. Начавший движение по Савушкина BMW X5 ударил его в левое заднее колесо. Карш сделал кувырок с разворотом на 360 градусов и встал на колеса, -пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Там же было опубликовано и видео, которое сняла камера видеорегистратора одного из автомобилей, стоявших на светофоре на улице Савушкина.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал, побиты только машины. Точные обстоятельства и виновника происшествия установит ГИБДД.