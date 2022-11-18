Арсенал оружия нашли в Петербурге у фигурантов дела об оправдании терроризма

Арсенал оружия изъяли у двух жителей Петербурга. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Целый арсенал оружия, в том числе автоматы, винтовки, пистолеты, части пулеметов, боеприпасы и так далее изъяли у двух жителей Петербурга. Операцию по делу об оправдании терроризма провели оперативники полиции при поддержке бойцов Росгвардии.

- В отношении двух ранее судимых граждан 1961 и 1969 годов рождения возбуждены уголовные дела о незаконном хранение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Большая часть изъятого оружия была в боевом состоянии и пригодна для стрельбы. Один из мужчин задержан до определения меры пресечения, а второй опущен под подписку о невыезде. Расследование дела продолжается.