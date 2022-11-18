Пробки в 8 баллов сковали Петербург в пятницу вечером 18 ноября

Вечером в пятницу в городе образовались пробки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Восьмибалльные пробки образовались на дорогах Петербурга вечером в пятницу, 18 ноября. Вечер перед выходными жителям города приходится проводить на проезжей части в ожидании продвижения затора.

- Длинная пробка сейчас на кольцевой автодороге Петербурга в обоих направлениях. На некоторых участках Софийской улицы в сторону КАД тоже придется долго постоять, - сообщает сервис «Яндекс.Пробки».

В Московском и Пушкинском районах города пробка образовалась на Витебском проспекте. Длинный затор начинается около Воздухоплавательного парка и заканчивается на пересечении с Кузнецовской улицей, на которой, кстати, тоже машины стоят от проспекта Космонавтов.

Большие пробки в районах станций метро. Так, например, автомобили подолгу стоят около станций «Лесная» в Выборгском районе и станции «Петроградской» в Петроградском районе Петербурга.