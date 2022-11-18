Переселенцам из Херсона будут выплачивать пособия на покупку жилья в Петербурге

Жилищный комитет будет заниматься выплатами на покупку жилья в Петербурге переселенцами из Херсона. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Переселенцы из Херсона и части Херсонской области смогут получить жилищные сертификаты на покупку жилья в Петербурге. Выплаты по ним будет делать сам город. Соответствующий документ опубликован на сайте Смольного.

- Установить, что в Санкт-Петербурге реализовываются мероприятия, направленные на оказание поддержки жителям города Херсона и части Херсонской области, вынужденно покинувших место постоянного проживания, - говорится в тексте постановления.

Региональный документ утверждает норму постановления правительства России, в которой говорится о предоставлении жилищных сертификатов переселенцам. В Петербурге этим будет заниматься Жилищный комитет. Здесь будут утверждать списки переселенцев, нуждающихся в выплатах, и передавать их в «Фонд развития территорий». Делать выплаты также будет Жилком.

Принимать заявки на выплаты будут петербургские МФЦ, через них документы уйдут в Смольный и далее по инстанциям.