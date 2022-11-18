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НовостиОбщество18 ноября 2022 16:00

У петербургского алиментщика приставы забрали «Мерседес», пока он ходил в магазин

Долг мужчины перед взрослой дочкой превысил 320 тысяч рублей
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Приставы эвакуировали машину алиментщика, пока он выбирал сантехнику.

Приставы эвакуировали машину алиментщика, пока он выбирал сантехнику.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Родная дочка оставила своего отца без машины. По иску 27-летней жительницы Петербурга приставы арестовали «Мерседес» 50-летнего мужчины, который давно не платил алиментов на содержание уже выросшего ребенка.

- Судебным приставам пришлось напомнить, что наступление совершеннолетия его дочери не снимает с него родительских обязанностей. Исполнительное производство о взыскании долгов по алиментам было возбуждено еще в 2019 году, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

По словам дочери, мужчина периодически переводил небольшие суммы, но весь долг так и не погасил. Тогда женщина пошла в суд. Дело передали приставам.

Машину официально безработного должника отследили по камерам системы «ПОТОК». И, пока горе-отец ходил в магазин сантехники, эвакуатор забрал его «Мерседес». Если мужчина не рассчитается, то машину пустят с молотка для погашения долга в 322 тысячи рублей перед дочкой.