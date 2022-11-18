У петербургского алиментщика приставы забрали «Мерседес», пока он ходил в магазин

Приставы эвакуировали машину алиментщика, пока он выбирал сантехнику. Фото: Олег ЗОЛОТО

Родная дочка оставила своего отца без машины. По иску 27-летней жительницы Петербурга приставы арестовали «Мерседес» 50-летнего мужчины, который давно не платил алиментов на содержание уже выросшего ребенка.

- Судебным приставам пришлось напомнить, что наступление совершеннолетия его дочери не снимает с него родительских обязанностей. Исполнительное производство о взыскании долгов по алиментам было возбуждено еще в 2019 году, - сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов.

По словам дочери, мужчина периодически переводил небольшие суммы, но весь долг так и не погасил. Тогда женщина пошла в суд. Дело передали приставам.

Машину официально безработного должника отследили по камерам системы «ПОТОК». И, пока горе-отец ходил в магазин сантехники, эвакуатор забрал его «Мерседес». Если мужчина не рассчитается, то машину пустят с молотка для погашения долга в 322 тысячи рублей перед дочкой.