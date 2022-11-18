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НовостиНедвижимость18 ноября 2022 16:02

Ежемесячный платеж по ипотеке в Петербурге вырастет до 40% из-за отмены льготной программы

Застройщики отмечают повышение активности покупателей, желающих успеть купить жилье до 2023 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Некоторые застройщики уже отметили рост спроса покупателей

Некоторые застройщики уже отметили рост спроса покупателей

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Руководство Минфина заявило о прекращении действия программы льготной ипотеки в 2023 году. Из-за этого застройщики Петербурга ожидают всплеска продаж до конца года. Эксперты считают, что отмена господдержки приведет к обвалу рынка и ударит по строительной отрасли, ведь 20% клиентов оформляют семейную ипотеку, а все остальные покупатели недвижимости – ипотеку с господдержкой.

- Ежемесячный платеж по ипотеке после отмены льготных программ может увеличиться до 40%. Чем больше будет площадь жилья, тем дороже обойдется кредит, - пишет «РБК-Петербург».

Некоторые застройщики уже отметили рост спроса и сообщили о нарастающей активности покупателей. Это те петербуржцы, которые хотят успеть воспользоваться льготной ипотекой, пока ее не отменили. Однако работники строительной отрасли все-таки рассчитывают на сохранение мер господдержки.