Ежемесячный платеж по ипотеке в Петербурге вырастет до 40% из-за отмены льготной программы

Некоторые застройщики уже отметили рост спроса покупателей Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Руководство Минфина заявило о прекращении действия программы льготной ипотеки в 2023 году. Из-за этого застройщики Петербурга ожидают всплеска продаж до конца года. Эксперты считают, что отмена господдержки приведет к обвалу рынка и ударит по строительной отрасли, ведь 20% клиентов оформляют семейную ипотеку, а все остальные покупатели недвижимости – ипотеку с господдержкой.

- Ежемесячный платеж по ипотеке после отмены льготных программ может увеличиться до 40%. Чем больше будет площадь жилья, тем дороже обойдется кредит, - пишет «РБК-Петербург».

Некоторые застройщики уже отметили рост спроса и сообщили о нарастающей активности покупателей. Это те петербуржцы, которые хотят успеть воспользоваться льготной ипотекой, пока ее не отменили. Однако работники строительной отрасли все-таки рассчитывают на сохранение мер господдержки.