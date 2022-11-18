Водителя зажало в автомобиле из-за ДТП в деревне Ленобласти

ДТП в деревне Юкки. Фото: читатель "КП-Петербург"

Жесткое ДТП произошло в деревне Юкки в Ленинградской области вечером 18 ноября. Об этом «КП-Петербург» сообщила очевидец. Она рассказала, что две иномарки столкнулись, и из-за этого на место происшествия пришлось вызывать не только инспекторов ДПС, но и спасателей.

- Мужчину, который находился в сером автомобиле, зажало, и он не смог сам выбраться. Поэтому пришлось вызывать спасателей. На помощь водителю приехали несколько человек, - рассказала жительница деревни Юкки.

На видео, которое в редакцию прислала очевидец, видно, что к месту аварии приехала пожарная машина и скорая помощь. На улице к тому времени уже стемнело. Спасатели начали вытаскивать пострадавшего, а врачи подготовили носилки.

О состоянии водителя не сообщается. Он будет доставлен в больницу. А в обстоятельствах ДТП разберутся сотрудники ГИБДД.