Суд арестовал подозреваемую после обысков в администрации Василеостровского района

Суд выбрал меру пресечения подозреваемой в мошенничестве Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд Петербурга выбрал меру пресечения женщине-коммерсанту, которая проходит подозреваемой в деле о мошенничестве. По версии следствия, учредители компании, занимающейся производством монтажных работ, вместе с сотрудниками администрации Василеостровского района заключили госконтракт на оказание услуг по техническому обслуживанию восьми поликлиник, чтобы незаконно получить деньги.

- Подозревая была задержана 16 ноября. На следующий день ей предъявлено обвинение. Свою вину женщина комментировать отказалась. А суд назначил ей домашний арест до 16 января 2023 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Незаконным путем фигуранты уголовного дела получили около четырех миллионов рублей. Напомним, 16 ноября следователи СК провели обыск в администрации Василеостровского района Петербурга. Больше всего их интересовал отдел, занимающийся закупками. После обысков были задержаны пять человек: начальник отдела закупок администрации Василеостровского района, трое коммерсантов и специалист отдела закупок одного районного медучреждения.