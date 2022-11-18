«Газель» загорелась на Сабировской улице в Петербурге

На место ЧП выезжали две пожарные машины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Автомобиль загорелся в Приморском районе Петербурга вечером 18 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на Сабировской улице поступило в 19:34. На место происшествия сразу выехали спасатели, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В машине «Газель» обгорела кабина. Площадь пожара составила два квадратных метра. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 19:48. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал. Огонь тушили 10 пожарных. На место ЧП выезжали две единицы техники.

Напомним, в этот же вечер помощь спасателей понадобилось в деревне Юкки в Ленинградской области. Там столкнулись две иномарки, и один из водителей застрял в автомобиле. Спасатели вытащили мужчину, а врачи отвезли пострадавшего в медучреждение.