Суд Петербурга отправил в СИЗО начальника отдела закупок городской поликлиники

Суд выбрал меру пресечения сотруднице поликлиники Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга выбрал меру пресечения женщине, которую подозревают в превышении должностных полномочий. Жительница Петербурга работала начальником отдела закупок контрактной службы одной из поликлиник города, а сейчас стала фигурантом громкого уголовного дела.

- 17 ноября женщине предъявлено обвинение. Она частично признала свою вину, но от дачи показаний отказалась. Суд принял решение отправить ее под стражу до 16 января 2023 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, уголовное дело возбуждено после обысков в администрации Василеостровского района, которая заключила с коммерческой организацией госконтракт на техническое обслуживание восьми поликлиник.

И после этого фигуранты уголовного дела незаконно получили около четырех миллионов рублей. Сотрудники полиции задержали пять подозреваемых.