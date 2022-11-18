Правила выгула собак в Петербурге будут регламентироваться законом

Депутаты Петербурга обсудят правила выгула собак Фото: Олег ЗОЛОТО

Депутаты Петербурга обсудят правила содержания домашних животных. Выгул собак будет регламентироваться законом. Рассмотреть инициативу пяти депутатов планируется на ближайшем заседании Законодательного собрания.

- Требования к содержанию домашних животных коснутся каждого второго петербуржца. Поэтому процесс принятия такого закона должен быть максимально открытым. Если поправка будет поддержана, то к работе приступит постоянная комиссия по экологии и природопользованию, - рассказал депутат ЗакСа Денис Четырбок, слова которого приводит телеграмм-канал «Четырграм».

Депутат отметил, что в первую очередь будут решаться вопросы о правилах выгула собак, а также о запрете создания питомников в многоквартирных домах.