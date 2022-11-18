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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 18:30

Суд арестовал начальницу отдела закупок администрации Василеостровского района

Женщину подозревают в превышении должностных полномочий
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд выбрал меру пресечения чиновнице, которая стала фигурантом уголовного дела

Суд выбрал меру пресечения чиновнице, которая стала фигурантом уголовного дела

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд Петербурга выбрал меру пресечения начальнику отдела закупок администрации Василеостровского района, которая подозревается в превышении должностных полномочий. После обысков в здании ведомства по подозрению в уголовном деле были задержаны пять человек.

- Женщине предъявлено обвинение, но она отрицает свою причастность. Суд принял решение заключить ее под стражу до 16 января 2023 года, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, администрация района заключила с коммерческой организацией госконтракт на техническое обслуживание восьми поликлиник Таким образом, фигуранты дела незаконно получили около четырех миллионов рублей.

Следователи провели обыск в администрации Василеостровского района и в компании. Расследование уголовного дела продолжается.