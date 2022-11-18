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НовостиДом. Семья18 ноября 2022 19:10

Балтийская нерпа охотилась в мелководной реке около станции «Нарвская» в Петербурге

Очевидец снял упитанное животное на видео
Анастасия НУРАДИЛОВА
Нерпа охотится в реке Таракановка. Фото: Скриншот из видео

Нерпа охотится в реке Таракановка. Фото: Скриншот из видео

Балтийскую нерпу заметили в Петербурге днем 17 ноября. Она плавала в мелководной речке Таракановка на западе Северной столицы. Вполне упитанное животное сняли на видео очевидцы.

- Животное охотилось недалеко от станции метро «Нарвская» в реке Таракановка, - говорится в паблике «Спасение тюленей» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как тело нерпы периодически появляется на поверхности воды. Животное очень активно плавает в поисках пищи.

Напомним, 6 ноября балтийские нерпы были замечены за отдыхом. Отъевшиеся к зиме животные выплыли на камни, а сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» сняли лежебок на квадрокоптер.