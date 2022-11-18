Балтийская нерпа охотилась в мелководной реке около станции «Нарвская» в Петербурге

Нерпа охотится в реке Таракановка. Фото: Скриншот из видео

Балтийскую нерпу заметили в Петербурге днем 17 ноября. Она плавала в мелководной речке Таракановка на западе Северной столицы. Вполне упитанное животное сняли на видео очевидцы.

- Животное охотилось недалеко от станции метро «Нарвская» в реке Таракановка, - говорится в паблике «Спасение тюленей» во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, как тело нерпы периодически появляется на поверхности воды. Животное очень активно плавает в поисках пищи.

Напомним, 6 ноября балтийские нерпы были замечены за отдыхом. Отъевшиеся к зиме животные выплыли на камни, а сотрудники «Фонда друзей балтийской нерпы» сняли лежебок на квадрокоптер.