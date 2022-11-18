Суд Петербурга отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о закупках

Суд выбрал меру пресечения учредителю коммерческой организации Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд выбрал меру пресечения учредителю коммерческой организации, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, администрация Василеостровского района Петербурга заключила госконтракт с компанией, которая должна была осуществлять техническое обслуживание восьми поликлиник, но в итоге фигуранты дела присвоили деньги себе.

- Суд отправил мужчину под домашний арест до 16 января 2023 года. Ему запрещено в течение двух месяцев выходить из своего жилья, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, на днях в администрации Василеостровского района и коммерческой организации прошли обыски, после которых были задержаны пять человек. По версии следствия, подозреваемые незаконно получили около четырех миллионов рублей.