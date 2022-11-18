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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 19:33

Суд Петербурга отправил под домашний арест еще одного фигуранта дела о закупках

Мужчину подозревают в мошенничестве
Анастасия НУРАДИЛОВА
Суд выбрал меру пресечения учредителю коммерческой организации

Суд выбрал меру пресечения учредителю коммерческой организации

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Суд выбрал меру пресечения учредителю коммерческой организации, которого подозревают в мошенничестве. По версии следствия, администрация Василеостровского района Петербурга заключила госконтракт с компанией, которая должна была осуществлять техническое обслуживание восьми поликлиник, но в итоге фигуранты дела присвоили деньги себе.

- Суд отправил мужчину под домашний арест до 16 января 2023 года. Ему запрещено в течение двух месяцев выходить из своего жилья, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Напомним, на днях в администрации Василеостровского района и коммерческой организации прошли обыски, после которых были задержаны пять человек. По версии следствия, подозреваемые незаконно получили около четырех миллионов рублей.