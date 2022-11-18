Волонтеры ищут 62-летнего мужчину, пропавшего в Петербурге

Добровольцы ищут пропавшего петербуржца. Фото: vk.com/lizaalert_piter

62-летнего мужчину ищут волонтеры в Петербурге. О его местонахождении ничего не известно с 17 ноября. Ориентировка с фотографией петербуржца опубликована в паблике поискового отряда «Лиза Алерт» во «ВКонтакте».

- Пропал мужчина 1959 года рождения. Его рост – 185 сантиметров. Он нормального телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами, - написано в ориентировке, которую распространяют в социальных сетях.

В день пропажи на петербуржце была надета черная куртка, белая футболка, ярко-синие джинсы, черные кроссовки и кожаная кепка. Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые готовы отправиться на поиски 62-летнего жителя Петербурга.