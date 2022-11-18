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НовостиОбщество18 ноября 2022 20:48

График работы уличного освещения в 2023 году утвердили в Петербурге

В городе состоялось заседание межведомственной комиссии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Работу уличного освещения обсудили в Петербурге

Работу уличного освещения обсудили в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

Межведомственная комиссия по подготовке к проведению отопительного сезона состоялась в Петербурге 18 ноября. Специалисты подвели итоги регламентных мероприятий и оценили готовность теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

- С 8 сентября в городе действовал режим периодического протапливания, а 3 октября началось регулярное отопление. Устранение возникающих технологических нарушений осуществляется в нормативные сроки, - сообщает пресс-служба Смольного.

Кроме вопросов, касающихся отопления, на заседании комиссии обсудили и утвердили график работы наружного освещения художественной подсветки Петербурга на 2023 год. В следующем году, как и в текущем, общее время работы светильников составит около четырех тысяч часов.