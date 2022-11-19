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НовостиОбщество18 ноября 2022 21:13

Школы и колледжи Петербурга получат новые автобусы для перевозки детей

Деньги на покупку транспорта выделены из федерального бюджета
Анастасия НУРАДИЛОВА
Новые автобусы выпущены в 2022 году

Новые автобусы выпущены в 2022 году

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские школы, колледжи, и дома детского творчества получат 24 автобуса для перевозки детей. Автомобили закупили на деньги, выделенные из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

- Важно обеспечить школы собственным транспортом. У нас есть для этого дополнительные возможности благодаря поддержке федерального центра, - отметил губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводит пресс-служба Смольного.

Новые автобусы выпущены в 2022 году. Транспорт отечественного производства – марок ГАЗ и ПАЗ. Автомобили соответствуют требованиям безопасности. Они специально оборудованы для перевозки детей и могут перевозить до 31 пассажира.

Автобусы будут переданы образовательным учреждениям после того, как город завершит оформление необходимых документов.