Температура воздуха опустится до минус 13 градусов в Ленобласти 19 ноября

В Петербурге и Ленобласти будет холодно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода с переменной облачностью ожидается в Ленинградской области 19 ноября. В некоторых районах, особенно на юге, пройдет небольшой снег. Скорость ветра достигнет от шести до одиннадцати метров в секунду.

- Температура воздуха днем составит от трех до тринадцати градусов со знаком минус. Днем будет теплее: от -1 до -6. На дорогах образуется лед, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти.

Подобная погода ожидается 19 ноября и в Петербурге. Ночью осадков не предвидится, зато днем в городе пройдет небольшой снег. Ветер подует со скоростью до одиннадцати метров в секунду.

- Ночью температура воздуха составит от трех до пяти градусов со знаком минус, а днем от -2 до -4. Водителям следует быть осторожным: из-за льда дороги будут скользкими, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.