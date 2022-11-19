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НовостиОбщество19 ноября 2022 6:07

Небольшой снег и до минус 4 градусов прогнозируют в Петербурге 19 ноября

Город находится на периферии циклона
Анастасия НУРАДИЛОВА
В Петербурге ожидается снег

В Петербурге ожидается снег

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Санкт-Петербург останется в стороне от активных циклонов в субботу, 19 ноября. И основную роль в формировании условий погоды в городе будет играть периферия антициклона. Ожидается переменная облачность, а в некоторых районах пройдет небольшой снег.

- Температура воздуха в Петербурге составит от двух до четырех градусов со знаком минус, а в Ленинградской области от -1 до -6 градусов. Восточный ветер подует со скоростью от трех до восьми метров в секунду, - рассказал главный синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Он отметил, что в воскресенье погода почти не изменится. В городе и области также ожидается небольшой снег и отрицательные температуры.