Женщина пострадала в квартирном пожаре на улице Грота в Петербурге

В коммунальной квартире загорелась комната Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальная квартира загорелась в Петроградском районе Петербурга рано утром 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в квартире на улице Грота поступило в 6:54. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В коммунальной квартире в комнате площадью 12 квадратных метров загорелся небольшой участок площадью один квадратный метр. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 7:31.

В пожаре пострадала женщина, которая находилась в квартире. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей.