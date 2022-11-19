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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 6:16

Женщина пострадала в квартирном пожаре на улице Грота в Петербурге

Огонь тушили десять спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
В коммунальной квартире загорелась комната

В коммунальной квартире загорелась комната

Фото: Олег ЗОЛОТО

Коммунальная квартира загорелась в Петроградском районе Петербурга рано утром 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре в квартире на улице Грота поступило в 6:54. На место происшествия сразу выехали спасатели МЧС, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

В коммунальной квартире в комнате площадью 12 квадратных метров загорелся небольшой участок площадью один квадратный метр. Спасателям удалось ликвидировать возгорание в 7:31.

В пожаре пострадала женщина, которая находилась в квартире. Ее госпитализировали в медицинское учреждение. На место происшествия выезжали две пожарные машины и десять спасателей.