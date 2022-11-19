Школьники Василеостровского района собрали четыре тонны подарков военнослужащим

Юнармейцы помогли погрузить посылки. Фото: vk.com/ilin_vo

Школьники Василеостровского района поучаствовали в акции «Посылка солдату». Дети и их родители собрали почти четыре тонны подарков военнослужащим, которые скоро отправятся в зону специальной военной операции.

- Централизованно погрузить посылки помогли юнармейцы. Гуманитарный груз уже прибыл в 138-ю мотострелковую бригаду в поселке Каменка, - рассказал глава администрации Васильевского района Эдуард Ильин.

В приоритете при сборе посылок были сладости и теплые вещи. Самые маленькие жители района отправили военнослужащим свои рисунки, а школьники написали письма, которые уже едут на фронт.