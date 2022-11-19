Строители из Ленобласти восстанавливают жилые дома в Мариуполе

Строители из Ленобласти работают в Мариуполе. Фото: пресс-служба правительства Ленобласти

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко проконтролировал ход строительных работ в Мариуполе. Строители региона до конца года восстановят там 22 жилых дома. Специалисты отремонтируют кровлю, установят окна и приведут в порядок подъезды.

- Ленинградская область входит в пятерку лучших регионов России по темпам восстановительных работ в ДНР. Сейчас там работают почти 800 строителей из региона и более 30 единиц специальной техники, - приводит слова Александра Дрозденко пресс-служба правительства Ленобласти.

С середины лета в этом году в Мариуполе обследовано все 77 домов. Всего строители Ленинградской области планируют восстановить 49 многоквартирных домов, а также детско-юношескую спортивную школу и общеобразовательную школу.

Сейчас строители занимаются ремонтом одновременно 35 объектов. Спецпредставитель Ленинградской области по взаимодействию с ДНР Николай Циганов контролирует ход строительства.