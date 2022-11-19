Ночь на 19 ноября стала самой холодной в Петербурге с начала осени

На выходных в Петербурге пройдет небольшой снег Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге завершается осень, и совсем скоро начнется зима. С каждым днем в городе становится все холоднее. Ночь с 18 на 19 октября в Петербурге стала самой холодной с начала осени.

- Температура воздуха составила -4,7 градусов. До этого по холодной погоде лидировала ночь на 5 ноября, когда температура достигла -3,6 градусов, - отметил ведущий синоптик центра «Фобос» Михаил Леус.

Специалист также рассказал о прогнозе на выходные, 19 и 20 ноября. В Северной столице в субботу и воскресенье пройдет небольшой снег, а температура воздуха достигнет четырех градусов со знаком минус. МЧС при этом предупреждает водителей о том, что дороги будут скользкими из-за образовавшегося льда.