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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 8:15

На стройке в Петербурге загорелись строительные материалы

Пожар площадью 30 квадратных метров тушили 15 спасателей
Анастасия НУРАДИЛОВА
На место ЧП выезжали три пожарные машины

На место ЧП выезжали три пожарные машины

Фото: Олег ЗОЛОТО

Недостроенное здание загорелось в Василеостровском районе Петербурга утром 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на бульваре Александра Грина поступило в 8:56. На место происшествия сразу выехали спасатели, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

На стройке вспыхнули строительные материалы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать возгорание в 10:57. По предварительной информации в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.