На стройке в Петербурге загорелись строительные материалы

На место ЧП выезжали три пожарные машины Фото: Олег ЗОЛОТО

Недостроенное здание загорелось в Василеостровском районе Петербурга утром 19 ноября. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Петербургу.

- Сообщение о пожаре на бульваре Александра Грина поступило в 8:56. На место происшествия сразу выехали спасатели, - сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства.

На стройке вспыхнули строительные материалы. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Спасателям удалось локализовать возгорание в 10:57. По предварительной информации в происшествии никто не пострадал. На место ЧП выезжали три пожарные машины и 15 спасателей МЧС.