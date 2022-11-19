Александр Беглов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

19 ноября военнослужащие отмечают профессиональный праздник Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В стране 19 ноября отмечают не только День преподавателя высшей школы, но и День ракетных войск и артиллерии. С этим праздником военнослужащих поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- История России знает немало примеров, когда мужество и отвага воинов-артиллеристов решали исход важнейших сражений. С ударов артиллерии начались прорыв блокады Ленинграда и полное освобождение города от вражеской осады, - написал в своем телеграмм-канале глава города.

Он также отметил, что работа ракетчиков и артиллеристов помогает военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Всем причастным к празднику градоначальник пожелал успехов в службе на благо России.