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НовостиОбщество19 ноября 2022 8:46

Александр Беглов поздравил военнослужащих с Днем ракетных войск и артиллерии

19 ноября ракетчики отмечают профессиональный праздник
Анастасия НУРАДИЛОВА
19 ноября военнослужащие отмечают профессиональный праздник

19 ноября военнослужащие отмечают профессиональный праздник

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В стране 19 ноября отмечают не только День преподавателя высшей школы, но и День ракетных войск и артиллерии. С этим праздником военнослужащих поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов.

- История России знает немало примеров, когда мужество и отвага воинов-артиллеристов решали исход важнейших сражений. С ударов артиллерии начались прорыв блокады Ленинграда и полное освобождение города от вражеской осады, - написал в своем телеграмм-канале глава города.

Он также отметил, что работа ракетчиков и артиллеристов помогает военнослужащим выполнять боевые задачи в зоне специальной военной операции. Всем причастным к празднику градоначальник пожелал успехов в службе на благо России.