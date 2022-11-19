Жители Петербурга выберут новую спецодежду для дворников

Дворникам Петербурга выберут новую форму Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Правительство Петербурга предлагает жителям города выбрать рабочую одежду для дворников. Такой опрос появился в паблике ведомства во «ВКонтакте». Горожанам на выбор предложили пять комплектов формы.

- Недавно дворникам подняли заработную плату, теперь они будут работать на современной технике и оборудовании и в функциональной и комфортной одежде. Итоги опроса будут подведены до 23 ноября, - рассказали в пресс-службе правительства Петербурга.

Напомним, в Северной столице начался поэтапный переход на новую систему уборки внутриквартальных территорий. Подрядчики будут заменены на госорганизации, которые и будут обеспечивать качественную и своевременную уборку на территории Петербурга в любую погоду.