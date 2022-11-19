16-летнего подростка задержали со свертком наркотиков во время прогулки с мамой в Ленобласти

Полицейские задержали маму с сыном Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали женщину и ее 16-летнего сына. Во время обыска у парня нашли сверток, в котором были спрятаны 243 грамма синтетического наркотика. Инцидент случился 18 ноября.

- Маму и сына задержали вечером у дома по дороге Жизни в сельском поселении Рахья. 41-летняя женщина и ее 16-летний ребенок приехали из Псковской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье «потребление наркотических средств или психотропных веществ». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.