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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 9:32

16-летнего подростка задержали со свертком наркотиков во время прогулки с мамой в Ленобласти

У парня нашли синтетический наркотик весом 243 грамма
Анастасия НУРАДИЛОВА
Полицейские задержали маму с сыном

Полицейские задержали маму с сыном

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Всеволожском районе Ленобласти полицейские задержали женщину и ее 16-летнего сына. Во время обыска у парня нашли сверток, в котором были спрятаны 243 грамма синтетического наркотика. Инцидент случился 18 ноября.

- Маму и сына задержали вечером у дома по дороге Жизни в сельском поселении Рахья. 41-летняя женщина и ее 16-летний ребенок приехали из Псковской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции в отношении женщины составили протокол об административном правонарушении по статье «потребление наркотических средств или психотропных веществ». Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.