Единственная утка арлекин шестой год живет в Петербурге. Фото: vk.com/kazdoytvaripopare

Утка арлекин замечена в Петербурге. По-другому птицу называют каменушка. О ее жизни в городе рассказал биолог Павел Глазков в паблике «Каждой твари по паре» во «ВКонтакте».

- За все время наблюдения за птицами это первый случай появления каменушки не только в Петербурге, но и во всем регионе. Утка арлекин живет здесь уже шестой год, и вот сейчас снова нарядилась в зимний наряд, - написал биолог в социальной сети.

Каменушку замечают зимой, потому что летом она имеет невзрачную серую окраску. Когда наступают холода, утка становится ярче, а по бокам головы появляются белые пятна. Несмотря на свою плотоядность, за шесть лет птица привыкла жить в Петербурге, и теперь вместе с другими утками может полакомиться хлебом.

- Появление в Петербурге каменушки до сих пор вызывает недоумение ученых. Это загадка, которая, скорее всего, останется неразгаданной, - добавил Павел Глазков.