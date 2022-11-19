Микроавтобус сгорел на трассе «Скандинавия» в Ленобласти

Автобус загорелся на трассе "Скандинавия". Фото: Скриншот из видео

На федеральной автомобильной трассе «Скандинавия» днем 19 ноября загорелся микроавтобус. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- Горит микроавтобус на «Скандинавии». В районе реки Грязновка, - написал очевидец в посте в социальной сети.

На опубликованных кадрах видно, как полыхает транспорт. Огонь охватил автобус по всей площади. Чуть позже в Сети появилось видео с уже сгоревшим автомобилем.

Судя по съемке, на место происшествия выезжали пожарные. О пострадавших не сообщается, однако скорой помощи на месте, где случился пожар, тоже не видно. Причину пожара установят дознаватели. Специалисты разберутся в обстоятельствах случившегося.