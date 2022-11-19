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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 11:45

Водитель «Фольксваген Поло» сбил двух пешеходов на Московском проспекте в Петербурге

Мужчина и женщина госпитализированы в тяжелом состоянии
Анастасия НУРАДИЛОВА
Два человека пострадали в ДТП на Московском проспекте

Два человека пострадали в ДТП на Московском проспекте

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге водитель «Фольксваген Поло» сбил двух пешеходов на Московском проспекте. ДТП случилось рано утром 18 ноября. Мужчина выехал на регулируемый пешеходный переход, когда для него горел красный сигнал светофора.

- Почему водитель нарушил правила – пока не известно. В результате аварии пострадали мужчина и женщина, которые переходили дорогу на зеленый сигнал светофора, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пострадавшие были госпитализированы в медучреждение в тяжелом состоянии, а на водителя возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения. Автолюбитель задержан сотрудниками полиции.