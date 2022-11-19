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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 13:06

Мощный пожар на газозаправочной станции начался в районе Мурино

Сообщение о пожаре появилось в социальных сетях
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сильный пожар в районе Мурино. Фото: Скриншот из видео

Сильный пожар в районе Мурино. Фото: Скриншот из видео

Жители Ленинградской области заметили крупный столб огня в районе Мурино. Сообщения об этом появились в социальных сетях. Чуть позже стало известно предварительное место пожара.

- По предварительной информации, тушение огня ведётся на газозаправочной станции в районе Всеволожска силами двух бригад спасателей, - сообщает пресс-служба правительства Ленобласти.

Напомним, пожар начался днем 19 ноября. Громкий гул было длительное время слышно во всем Петербурге. О пострадавших пока не сообщается. Обстоятельства случившегося выясняются.

- Выглядит так, словно рвануло хранилище нефтепродуктов или газовая труба высокого давления, - отметил читатель «КП-Петербург».