Давление на газопроводе снижено после пожара в Ленобласти

Огонь заметили очевидцы. Фото: Скриншот из видео

Спасатели МЧС устраняют последствия пожара на газозаправочной станции в районе Всеволожская в Ленинградской области. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.

- Давление на магистральном газопроводе сейчас снижено. ТЭЦ Всеволожска переведена на мазут для того, чтобы подача тепла осуществлялась бесперебойно, - рассказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сейчас в трубе газопровода выгорают остатки газовой смеси. Газовые службы сообщают, что автоматика сработала штатно, и давление газа было снижено вовремя. Напомним, столб дыма и огня заметили очевидцы. Видео и фото разлетелись по социальным сетям. Пожар произошел из-за разгерметизации газопровода.