СК Ленобласти проводит проверку после мощного пожара на газопроводе

Пожар начался мгновенно. Фото: Скриншот из видео

СК проводит доследственную проверку после пожара на газопроводе во Всеволожском районе. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

- На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Дмитрий Митяев, а также следователи и криминалисты, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты установят причины и условия, которые поспособствовали возникновению мощного пожара. После доследственной проверки по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» СК примет процессуальное решение.