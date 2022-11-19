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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 14:37

СК Ленобласти проводит проверку после мощного пожара на газопроводе

Мощный пожар на газозаправочной станции начался в районе Мурино
Анастасия НУРАДИЛОВА
Пожар начался мгновенно. Фото: Скриншот из видео

Пожар начался мгновенно. Фото: Скриншот из видео

СК проводит доследственную проверку после пожара на газопроводе во Всеволожском районе. Устанавливаются обстоятельства случившегося. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленинградской области.

- На место происшествия выехал и.о. руководителя следственного управления Дмитрий Митяев, а также следователи и криминалисты, - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты установят причины и условия, которые поспособствовали возникновению мощного пожара. После доследственной проверки по статье «нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов» СК примет процессуальное решение.