Жители частного сектора в Ленобласти могут остаться без газа из-за мощного пожара

ЧП случилось во Всеволожском районе Ленобласти. Фото: Скриншот из видео

Из-за пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти отключили газораспределительную станцию (ГРС) Восточная. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ленобласти со ссылкой на комитет по топливно-энергетическому комплексу.

- К ГРС подключено несколько населенных пунктов, которые прилегают к городу Всеволожску. Котельные сейчас переводят на резервный вид топлива. Возможно, что будет отключен частный сектор, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар произошел из-за разгерметизации газопровода. Сильный гул и огромное пламя напугали жителей Петербурга и Ленобласти. СК проводит проверку после возгорания. По предварительной информации, в происшествии никто не пострадал.