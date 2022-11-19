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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 15:12

Житель Петербурга напал с топором на фельдшера скорой помощи

Мужчина мешал медработнику, который помогал пожилому человеку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Фельдшер оказывал помощь пенсионеру в тяжелом состоянии

Фельдшер оказывал помощь пенсионеру в тяжелом состоянии

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские задержали мужчину, который вечером 18 ноября напал с топором на фельдшера скорой помощи. Агрессивный житель Петербурга угрожал медработнику убийством и мешал оказывать помощь пожилому человеку, который находился в тяжелом состоянии.

- На место ЧП прибыли сотрудники полиции и по горячим следам задержали 39-летнего мужчину. На него составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после случившегося. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.