Житель Петербурга напал с топором на фельдшера скорой помощи

Фельдшер оказывал помощь пенсионеру в тяжелом состоянии Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полицейские задержали мужчину, который вечером 18 ноября напал с топором на фельдшера скорой помощи. Агрессивный житель Петербурга угрожал медработнику убийством и мешал оказывать помощь пожилому человеку, который находился в тяжелом состоянии.

- На место ЧП прибыли сотрудники полиции и по горячим следам задержали 39-летнего мужчину. На него составлен административный протокол по статье «мелкое хулиганство», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку после случившегося. После этого будет принято решение о возбуждении уголовного дела.