Жителей нескольких районов Петербурга напугали звуки стрельбы

Военнослужащие отмечают профессиональный праздник

Жители Петербурга днем 19 ноября испугались звуков, которые похожи на стрельбу. В социальных сетях, в районных и городских пабликах появились сообщения, в которых петербуржцы пытались выяснить, что происходит в городе.

- Некоторые комментаторы быстро разобрались в произошедшем и вспомнили, что сегодня День артиллерии, - пишет «Деловой Петербург».

Артиллерийский салют был запланирован на 12:00. Военные произвели десять выстрелов. Из-за громких звуков на многих машинах в центральных районах сработала сигнализация. Выстрелы раздавались до двух часов дня, а потом стихли.