Спасатели ликвидировали открытое горение газопровода в Ленобласти

Пожар заметили жители города и области. Фото: Скриншот из видео

Спасатели МЧС ликвидировали открытое горение в месте разгерметизации газопровода. Напомним, пожар начался днем во Всеволожском районе Ленобласти. Мощный огонь и громкий гул напугали жителей Петербурга и Ленобласти. Из-за пожара частные дома ненадолго оказались без газа.

- В течение часа шесть ГРС, отключенных из-за пожара на газопроводе, будут переведены на резервную нитку снабжения, - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Сейчас специалисты газовых служб переводят котельные на резервный вид топлива. После этого, в течение четырех часов подача газа в частный сектор Всеволожского района будет восстановлена. Во время пожара на газопроводе никто не пострадал.