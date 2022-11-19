Петербургская ТЭЦ переведена на резервный газопровод после пожара в Ленобласти

Мощный пожар произошел на газопроводе Ленобласти

После пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти Северная ТЭЦ переведена на питание от резервного газопровода. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

- Северная ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Петербурга. Но ее перевод на резервный газопровод не повлиял на теплоснабжение города. Все остальные котельные работают в штатном режиме, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар в районе Всеволожска произошел днем 19 ноября. В происшествии, по предварительным данным, никто не пострадал. Спасателям МЧС к вечеру удалось ликвидировать открытое горение на газопроводе. Пожар начался из-за разгерметизации газопровода.