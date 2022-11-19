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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 16:08

Петербургская ТЭЦ переведена на резервный газопровод после пожара в Ленобласти

ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией два района города
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мощный пожар произошел на газопроводе Ленобласти

Мощный пожар произошел на газопроводе Ленобласти

После пожара на газопроводе во Всеволожском районе Ленобласти Северная ТЭЦ переведена на питание от резервного газопровода. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Петербурга.

- Северная ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией северные части Выборгского и Калининского районов Петербурга. Но ее перевод на резервный газопровод не повлиял на теплоснабжение города. Все остальные котельные работают в штатном режиме, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, пожар в районе Всеволожска произошел днем 19 ноября. В происшествии, по предварительным данным, никто не пострадал. Спасателям МЧС к вечеру удалось ликвидировать открытое горение на газопроводе. Пожар начался из-за разгерметизации газопровода.