Петербурженка убила шваброй собственного супруга

Женщину задержали сотрудники полиции Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские задержали женщину, которая 17 ноября убила собственного мужа шваброй. Труп мужчины был обнаружен рано утром в квартире на Павловской улице. На его супругу возбуждено уголовное дело.

- 48-летняя жительница Петербурга была задержана на следующий день, 18 ноября, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина ударила супруга шваброй из-за внезапно возникших неприязненных отношений во время бытовой ссоры. Для мужчины эти удары оказались смертельными. После решения суда женщина может отправиться в колонию. Расследование уголовного дела продолжается.