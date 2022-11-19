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НовостиПроисшествия19 ноября 2022 16:34

Петербурженка убила шваброй собственного супруга

Женщина ударила мужа во время ссоры
Анастасия НУРАДИЛОВА
Женщину задержали сотрудники полиции

Женщину задержали сотрудники полиции

Фото: Олег ЗОЛОТО

Полицейские задержали женщину, которая 17 ноября убила собственного мужа шваброй. Труп мужчины был обнаружен рано утром в квартире на Павловской улице. На его супругу возбуждено уголовное дело.

- 48-летняя жительница Петербурга была задержана на следующий день, 18 ноября, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Женщина ударила супруга шваброй из-за внезапно возникших неприязненных отношений во время бытовой ссоры. Для мужчины эти удары оказались смертельными. После решения суда женщина может отправиться в колонию. Расследование уголовного дела продолжается.