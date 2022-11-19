11-летняя девочка пострадала в ДТП в Приморском районе Петербурга

Школьницу госпитализировали в медучреждение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Школьница пострадала в ДТП в Приморском районе Петербурга. Вечером 18 ноября на улице Савушкина столкнулись «Ниссан Х-Трейл» и каршеринг «Ниссан Кашкай», который ехал в попутном направлении.

- 11-летняя девочка сидела на пассажирском сидении в первом автомобиле. Водитель разворачивался и не заметил каршеринг, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Девочка, пострадавшая в ДТП, была госпитализирована в медучреждение в состоянии средней степени тяжести. Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают детали произошедшего.