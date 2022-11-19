Пять машин попали в ДТП на КАДе Петербурга

Машины столкнулись на кольцевой дороге. Фото: Скриншот из видео

Пять машин столкнулись на внутреннем кольце кольцевой автодороги вечером 19 ноября. Об этом сообщает очевидец в паблике «ДТП и ЧП» во «ВКонтакте».

- ДТП из пяти машин, столкнулись между проспектом Культуры и съездом в Мурино, - написал мужчина в посте в социальной сети во «ВКонтакте».

На опубликованных кадрах видно, что сначала на дороге стоят два автомобиля, а чуть дальше еще три иномарки. О том, разные это аварии или одна единственная – не сообщается. О пострадавших в происшествии информации нет. Причины ДТП и виновного в аварии установят инспекторы ДПС.

Напомним, накануне в ДТП пострадала 11-летняя девочка, которая находилась на пассажирском сидении в момент столкновения. Ребенка госпитализировали в медучреждение в состоянии средней степени тяжести.